Staatsoberhaupt „Warm ums Herz“: Halla Tómasdóttir Islands neue Präsidentin

Auch Tómasdóttirs Familie war angespannt dabei: „Wir sind unendlich stolz auf sie“, sagte ihre Tochter gegenüber dem Sender RUV noch in der Wahlnacht. „Es macht so viel Spaß, sich an dieser Art von Kampf zu beteiligen und die jungen Leute zum Wählen zu bringen.“ Die Wahlbeteiligung betrug insgesamt knapp 79 Prozent, die höchste bei einer Präsidentschaftswahl seit 1996. Wahlberechtigt waren fast 270.000 Isländer.