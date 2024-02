US-Wahl 2024 Wegen Trump: Bundesregierung stärkt Bande mit Bundesstaaten

In dem Bundesstaat an der Grenze zu Kanada sprach Link auch mit dem Bürgermeister von Detroit sowie mit Vorständen deutscher Unternehmen, Vertretern von Wählergruppen wie der afro-amerikanischen und der arabisch-amerikanischen Gemeinschaften sowie mit der Leitung der Gewerkschaft United Auto Workers, in der vor allem Arbeitnehmer der Automobilindustrie organisiert sind. Link will seine USA-Reise bis Anfang kommender Woche in den Bundesstaaten Indiana, Illinois, Wisconsin und Minnesota fortsetzen. In Indiana ist unter anderem ein Gespräch mit dem republikanischen Gouverneur Eric Holcomb geplant.