Nach US-Luftschlag Weitere Attacken auf Amerikaner im Irak und Syrien

Nach dem neuerlichen Luftangriff des US-Militärs sind erneut amerikanische Ziele in Syrien und im Irak attackiert worden. Die Vize-Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, sagte , seit dem US-Luftschlag auf ein Waffenlager im Osten Syriens am Tag zuvor habe es vier weitere Attacken auf US-Kräfte in der Region gegeben: einen im Irak und drei in Syrien. Die Zahl solcher Angriffe auf Militärstützpunkte mit US-Soldaten in den beiden Ländern seit Mitte Oktober liege nun bei 46. 24 Attacken habe es im Irak gegeben, 22 in Syrien.