Katastrophe : WHO: Pakistan „am Rand eines Abgrunds“

Genf Die Wassermassen sind nach den Überschwemmungen zwar zurückgegangen, aber damit ist die Katastrophe noch längst nicht vorbei. Es fehlt vor allem an Geld und medizinischer Hilfe.

Nach den verheerenden Überschwemmungen der vergangenen Monate steht Pakistan nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Rand eines Abgrunds. Acht Millionen Menschen bräuchten medizinische Hilfe, sagte der in Kairo ansässige WHO-Nothilfedirektor für die Region, Rick Brennan, per Videolink zu Journalisten in Genf.