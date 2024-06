Britischer Premier Wie Sunak die britische Wahl noch drehen will

Es ist wohl die letzte Chance vor der Parlamentswahl am 4. Juli für Rishi Sunak, der „last chance saloon“. Der britische Premierminister setzt vor allem auf Steuersenkungen von gut 20 Milliarden Euro, um das Ruder noch herumzureißen und den gewaltigen Abstand in den Umfragen auf Herausforderer Keir Starmer doch zu verkürzen. Sunak stellte sein Manifesto, wie das Wahlprogramm in Großbritannien genannt wird, symbolisch am Formel-1-Kurs in Silverstone vor. Doch der Tory-Motor stottert nach Ansicht von Experten enorm.