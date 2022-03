Ukraine-Krieg : Wie umgehen mit Russland? EU-Staaten ringen um Kurs

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, am Schloss in Versailles. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Versailles Je länger der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert, desto größer werden auch Differenzen innerhalb der EU. Ist die anfängliche Geschlossenheit in Gefahr?

Diskussionen um EU-Beitritt der Ukraine

Kontroverse Diskussionen gibt es in der EU auch über die Frage, wie mit dem ukrainischen Wunsch nach einer schnellen Aufnahme in die EU umgegangen werden soll. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels in Versailles heißt es zwar: „Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.“ Konkrete Zusagen an Kiew mit Blick auf einen schnellen EU-Beitritt wurden laut dem Text jedoch nicht gemacht.