Nahost-Konflikt Wieder Gespräche über Gaza-Waffenruhe - Offene Streitpunkte

Israel geht noch von rund 120 Geiseln aus, die sich in der Gewalt der Hamas befinden. Viele von ihnen dürften allerdings schon tot sein. Die Hamas und andere extremistische Gruppen aus dem Gazastreifen hatten am 7. Oktober den Süden Israels überfallen und dabei 1.200 Menschen getötet und weitere 250 als Geiseln verschleppt. Das beispiellose Massaker war Auslöser des Gaza-Kriegs. In den Kämpfen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde rund 38.000 Palästinenser getötet. In der Zahl sind sowohl Kämpfer als auch Zivilisten enthalten.