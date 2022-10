Islamismus : Wiener Terrorprozess eröffnet

Wien Vor zwei Jahren tötete ein IS-Anhänger vier Menschen in der österreichischen Hauptstadt und wurde von der Polizei erschossen. Sechs Männer sollen ihm geholfen haben. Sie sehen sich nicht als Terror-Unterstützer.

Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Wiener Terroranschlags vom 2. November 2020 hat mit widersprüchlichen Aussagen zur ideologischen Ausrichtung der Angeklagten begonnen. „Jeder einzelne der Angeklagten ist Anhänger“ der Terrororganisation Islamischer Staat (IS), sagte die Staatsanwältin am Dienstag im Wiener Landgericht. Die Verteidiger bestritten, dass ihre Klienten die extremistischen Pläne des Attentäters kannten und befürworteten.

Der 20-jährige Täter wurde in der Tatnacht am 2. November 2020 von der Polizei erschossen. Der IS-Sympathisant tötete in einem belebten Ausgehviertel im Wiener Stadtzentrum vier Menschen, darunter eine deutsche Studentin. Verletzt wurden 23 Menschen, auch unter ihnen waren einige Deutsche.