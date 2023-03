Diplomatie Xi Jinping beendet Staatsbesuch in Moskau

Staatsmedien in Moskau zeigten auch den Abschied der beiden Staatschefs am Dienstagabend nach einem großen Festbankett. Demnach sagte Xi, dass heute in der Welt Veränderungen zu sehen seien wie seit 100 Jahren nicht mehr. Man werde das gemeinsam durchstehen. „Einverstanden“, antwortete Putin. „Passen Sie auf sich auf, lieber Freund“, sagte Xi laut russischer Übersetzung.