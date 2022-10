Tschechien : Zehntausende bei Demo gegen Regierung in Prag

Zehntausende bei Demo gegen Regierung in Prag

Demonstration gegen die tschechische Regierung auf dem Wenzelsplatz in Prag. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Prag Die Demonstration stand unter dem Motto: „Die Tschechische Republik an erster Stelle“. Gefordert wurde auch ein Ende der Unterstützung der Ukraine.

In Tschechien haben Demonstranten am Nationalfeiertag den Rücktritt der liberalkonservativen Regierung gefordert. Auf dem zentralen Wenzelsplatz in Prag versammelten sich nach Einschätzung der Polizei mehrere Zehntausend Menschen.