Nahostkonflikt Zehntausende fliehen aus dem Libanon nach Syrien

Die Hisbollah zeigt sich vor allem in einem Punkt unflexibel: Sie will die Waffen erst ruhen lassen, wenn die „Aggressionen gegen das palästinensische Volk in Gaza eingestellt“ werden, wie Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah immer wieder betont. Dafür sind seit Ausbruch der Gefechte an Nasrallahs selbst ernannter „Solidaritätsfront“ am 8. Oktober bereits hunderte Mitglieder der Hisbollah gestorben.