Lage im Überblick Zehntausende fordern in Israel Geisel-Deal

An Israels Regierungschef gerichtet sagte die Mutter: „Netanjahu, wir haben gesehen, wie Sie immer wieder die Abkommen im Moment der Wahrheit torpediert haben und unsere Herzen jedes Mal in Stücke gerissen haben“. Mit eindringlichen Worten flehte sie den Ministerpräsidenten an: „Wagen Sie es nicht, unsere Herzen noch einmal zu brechen!“. Netanjahu regiert zusammen mit ultra-religiösen und rechtsextremen Koalitionspartnern, die Zugeständnisse an die Hamas ablehnen und auf die Netanjahu Rücksicht nehmen muss.