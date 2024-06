US-Wahl Zeit, zu gehen? - Biden nach TV-Debakel unter Druck

Die „Washington Post“ formuliert es weniger brutal, wird aber ebenfalls deutlich: „Herr Biden kann nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was er nicht tun will. Das sollte er auch nicht“, heißt es. „Was er tun kann, ist das, was viele Amerikaner an diesem Wochenende tun - sich fragen, ob er der Aufgabe gewachsen ist.“ Dass bedeutende liberale Medienhäuser dem Präsidenten ans Herz legen, das Handtuch zu werfen, ist beachtenswert. Andere Medien schlagen in ihren Meinungsstücken ähnliche Töne an, das konservative „Wall Street Journal“ schreibt: „Die Debatte hat gezeigt, dass der Präsident eindeutig nicht in der Lage ist, vier weitere Jahre im Amt zu bleiben.“