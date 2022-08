Afghanistan : Zerstörte Träume: Ein Jahr Taliban-Herrschaft

Kabul Bilder von chaotischen Szenen am Flughafen Kabul gingen im August 2021 um die Welt. Nach zwei Jahrzehnten des bewaffneten Widerstands sind die Taliban wieder an der Macht. Dabei hätte es auch anders kommen können.

Als die afghanische Hauptstadt Kabul vor einem Jahr in die Hände der Taliban fiel, war die junge Richterin Amina auf dem Weg in Richtung Provinz. „Wir sahen, wie sich die Fahrzeuge der Taliban in Richtung Kabul bewegten. Meine Familie war sehr besorgt.“

Nach ein paar Telefonaten machte die 34-Jährige mit ihrem Fahrer schließlich kehrt - und fuhr zurück nach Kabul, zurück zu ihrer Familie. „Alle hatten große Angst. Keiner wusste, was passieren würde“, erinnert sich die junge Frau an den 15. August 2021. Panik machte sich breit. „Wir sind herumgerannt und verbrannten unsere Dokumente.“

Vielen Afghaninnen und Afghanen war die prekäre Lage seit Jahren klar. Immer wieder wurde der politischen Elite Korruption vorgeworfen, die Moral in der Armee verschlechterte sich zuletzt rasant. Wegen der schlechten Sicherheitslage griff die Regierung schon vor dem Machtwechsel zu immer extremeren Maßnahmen. „Alle Kollegen haben Waffen erhalten. Ich bekam auch eine“, erzählt Amina. „Als die Taliban in Kabul mit Hausdurchsuchungen begannen, haben wir sie nachts weggeworfen, damit sie nicht im Haus gefunden wird.“

„Kann nicht fassen, wo wir gelandet sind“

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Afghanistan von Konflikten und Kriegen geplagt. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 folgte mit der internationalen Militärinvasion ein herber Einschnitt für das Land, die Taliban wurden entmachtet. 20 Jahre später entschieden sich die USA und ihre Partner zum Abzug der Soldaten - und die Taliban übernahmen wieder die Macht. Eines ihrer Versprechen an die Bevölkerung war es, für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Doch die Kritik an den neuen Herrschern ist groß. Das Land erlebt eine humanitäre Katastrophe, fast die Hälfte der Bevölkerung ist von Hunger bedroht. Und immer wieder bemängeln Organisationen, dass Menschenrechte missachtet und Frauen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden.

„Dank Allah haben wir dieses Ziel erreicht“

„Jeder wusste, dass der Zusammenbruch kommen würde, doch der Zeitpunkt war eine Überraschung“, sagte der Experte Tamim Asey. Er beschreibt die afghanische Armee als tapfer und opferbereit - aber im vergangenen Jahr auch von Korruption und Inkompetenz in den höheren Rängen durchzogen. 2021 habe die Armee pro Tag bis zu 160 Mann verloren, so Asey, der unter Präsident Aschraf Ghani einige Zeit auch als Vizeverteidigungsminister arbeitete. Auch war die Armee bei Machtübernahme der Taliban weit kleiner als offiziell angegeben: Viele der afghanischen Soldaten waren längst gefallen. Wenn selbst erfahrene Armeen aus dem Westen die Taliban nicht erfolgreich bekämpfen konnten, wie sollte es dann eine junge Armee wie die afghanische schaffen?

Friedensvertrag zwischen USA und Taliban Todesstoß für Armee

Der größte Niederschlag für die Moral der Armee sei der Friedensvertrag zwischen den USA und den Taliban im Februar 2020 gewesen. Viele Soldaten fragten sich plötzlich: Wenn sie mit diesen Leuten Frieden schließen, warum sollten wir dann kämpfen? Der Westen hätte sich mit Blick auf die Taliban zu viele Hoffnungen gemacht. „Sie haben ein ganzes Land an eine Terrorgruppe ausgeliefert. Unter der Annahme, dass sie sich geändert haben und sich in eine verantwortungsvolle Regierung westlichen Stils verwandeln würden, was sie nicht getan haben.“ Das jüngste Beispiel dafür sei die Tötung des Al-Kaida-Chefs Aiman al-Sawahiri bei einem US-Drohnenangriff Ende Juli im Herzen Kabuls. Die Taliban bieten Terroristen also weiterhin Unterschlupf - so die allgemeine Lesart nach der Tötung.