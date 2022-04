Krieg in der Ukraine : Zwei Monate nach Angriff: „Russlands Blitzkrieg gescheitert“

Krieg in der Ukraine

Zwei Monate Krieg in der Ukraine: Können Verhandlungen das Blutvergießen stoppen? Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kiew/Moskau Vor zwei Monaten hat Putin einen Angriff auf die Ukraine befohlen. Aus dem wohl erwarteten schnellen Sieg ist jedoch ein zäher Kampf mit Tausenden Toten geworden. Wie kann das Blutvergießen enden?

Tausende Tote, Millionen Geflüchtete, zerstörte Häuser und zerschossene Panzer: Die Bilanz nach zwei Monaten russischer Angriffskrieg in der Ukraine ist verheerend. Und Frieden ist weiter nicht in Sicht.

Die Kämpfe im Donbass oder auch in der zerstörten Hafenstadt Mariupol dauern unvermindert an. Dabei hatten viele Analysten und wohl auch die Kriegsstrategen in Moskau mit nur wenigen Tagen gerechnet, nach denen die Führung um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kapitulieren würde. Es kam anders.