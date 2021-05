Gesellschaft : Von einer Todesliste und einem ungebetenen Gast im Rathaus

Trier Gewalt wurde dem kürzlich als Landrat des Eifelkreises verabschiedeten Joachim Streit noch nicht angedroht. Aber beleidigt sei er schon öfter geworden, berichtet der Politiker der Freien Wähler, der in den Landtag wechselt.

Das bestätigt auch Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebundes. Die Corona-Pandemie habe den Hass auf (Kommunal)-Politiker offenbar verstärkt. „Die Unzufriedenheit zum Beispiel mit Maßnahmen der Bundes- oder Landesregierung wird vor Ort in den Kommunen abgeladen“, sagt Frieden. Häufig bleibe es nicht bei Drohungen und Beleidigungen, es gebe immer wieder auch Angriffe auf Politiker. „Wir erwarten, dass diese Delikte konsequent verfolgt, die Betroffenen angeklagt und auch verurteilt werden. Jedem muss klar sein, es handelt sich hier nicht um Kavaliersdelikte“, so Frieden.

Auch der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe berichtet, dass der Ton ihm gegenüber rauer geworden sei, einige Menschen sich auch respektloser äußerten – vor allem in sozialen Medien, aber nicht nur dort. In einem Fall sei ein Fremder weit angereist nach Trier, um den Oberbürgermeister offenbar zu beschimpfen, weil ihm seine Meinung wohl nicht passte. Der Mann sei einfach ins Rathaus marschiert und wollte unangemeldet ins Büro von Leibe rein, berichtet der Sprecher der Trierer Stadtverwaltung. Nachdem der Unbekannte nicht eingelassen wurde, habe er einen „Stuhlstreik“ auf dem Flur gemacht, bevor er irgendwann das Rathaus verlassen habe. „Um solche Fälle zu vermeiden, die es auch in anderen Ämtern schon gegeben hat, ist das Sicherheitskonzept des Rathauses verschärft worden. Niemand kann mehr ohne Anmeldung einfach so in das Gebäude rein“, sagt der Sprecher.