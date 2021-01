Coronavirus : „Viren machen nicht an Grenzen halt“

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (rechts) und sein luxemburgischer Amtskollege Jean Asselborn feierten im Mai vergangenen Jahres in Schengen die Wiederöffnung der Grenze. Foto: Bernd Wientjes

Trier/Luxemburg Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer warnen vor erneuter Diskussion über geschlossene Schlagbäume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Im Mai vergangenen Jahres versicherten sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) auf der deutsch-luxemburgischen Moselbrücke zwischen Perl und Schengen, dass es nicht zu erneuten Grenzschließungen kommen werde. Fast acht Wochen waren zuvor die Schlagbäume für die Einreise nach Deutschland geschlossen. Einseitig angeordnet von Deutschland, namentlich von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Und nun acht Monate später wächst in Luxemburg die Sorge, dass die Bundespolizei wieder auf den Grenzbrücken über Mosel und Sauer Position bezieht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit Schuld daran, dass die Nervosität im Nachbarland gestiegen ist. Sie hatte am Dienstagabend nach den Bund-Länder-Beratungen über die Fortführung der Corona-Maßnahmen Grenzkontrollen nicht ausgeschlossen. Gestern wiederholte sie vor der Bundespressekonferenz in Berlin die Aussage noch einmal, sagte aber auch, dass sie eine gemeinsame Lösung mit den anderen EU-Ländern anstrebe.

Gestern Abend wollten sich nun die Regierungschefs beim virtuellen EU-Gipfel mit dem Thema beschäftigen. „Die sollten sich über die Impfungen unterhalten, statt über Schlagbäume“, gab Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn den Teilnehmern des Gipfels im Vorfeld mit auf den Weg. Er verstehe nicht, dass nun erneut über Grenzschließungen gesprochen werde, sagte Asselborn unserer Zeitung. Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres habe sich gezeigt, dass damit das Virus nicht aufgehalten werden könne. Er sehe auch nicht, dass Luxemburg weniger zur Corona-Eindämmung tue, wie Deutschland. Dass im Großherzogtum seit vergangener Woche die Schulen wieder geöffnet seien, erklärt er damit, dass es dort einen hohen Anteil von ausländischen Schülern gebe. „Die verlieren wir, wenn wir sie länger nur digital unterrichten.“ Auch die Öffnung aller Geschäfte erfolge unter strengen Vorgaben, nur eine geringe Zahl von Kunden werde eingelassen. Erneut kritisierte er, dass das deutsche Robert Koch-Institut Luxemburg weiter als Risikogebiet einstufe. Zwar ist auch im Nachbarland die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen deutlich gefallen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag vergangene Woche bei 137, davor betrug sie 165. Asselborn verwies darauf, dass in Luxemburg noch immer viele Personen auf Corona getestet würden. Auch Pendler. Diese könnten sich auch dort impfen lassen.

Die Grenzschließungen im Frühjahr vergangenen Jahres waren auch Thema beim virtuellen Gipfel der Großregion am Mittwoch. Die einseitig angeordneten Grenzkontrollen hätten „direkte und schwerwiegende Folgen für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger der Großregion“ gehabt, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Gipfelteilnehmer. Man wolle unbedingt am freien Personen- und Warenverkehr festhalten, betonte die Staatssekretärin Heike Raab, die Bevollmächtigte des Landes für Europa ist. Um die Grenzen offenzuhalten, sei es aber wichtig, dass sich alle an die geltenden Regeln hielten und „derzeit auf nicht zwingend notwendige Fahrten über die Grenzen verzichteten“, appellierte sie an die Bürger.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist gegen Grenzkontrollen. Die von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachten Corona-Tests für Pendler bei der Einreise nach Deutschland lehnt sie ab. „Wir haben 220 000 Grenzpendler in der Region. Wenn die zur Arbeit fahren und dafür einen Test machen müssen, ist das genauso lebensfremd“, sagte sie unserer Zeitung. Das aktuelle Infektionsgeschehen in den Grenzregionen Trier, Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm zeige aktuell, dass es dort landesweit mit die besten Inzidenzen gebe, „trotz der Nähe zu Luxemburg“. Das zeige, dass man dort die Lage unter Kontrolle habe. „Wir sind mit der luxemburgischen Regierung in regelmäßigen telefonischen Konferenzen und beraten, was wir machen können, falls die Zahlen steigen“. so Dreyer.