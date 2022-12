Frankreich : Reich mit Lederwaren und Champagner

Paris Bernard Arnault hat Elon Musk als reichsten Mann der Welt abgelöst. Der französische Geschäftsmann baute sein Vermögen mit dem Luxuskonzern LVMH auf.

Arnault, 1949 in der nordfranzösischen Industriestadt Roubaix geboren, absolvierte die Elite-Ingenieursschule Polytechnique, um dann mit 22 in die Baufirma seines Vaters einzutreten. Mitte der 1980er Jahre überzeugte er seinen Vater, der sich inzwischen dem Immobilienmarkt zugewandt hatte, doch in etwas Gewinnbringenderes zu investieren – nämlich in die Modemarke Christian Dior. Damit war der Grundstein für ein Luxusimperium gelegt.

Arnault, Vater von fünf Kindern, pflegt einen für den reichsten Mann der Welt passenden Lebensstil: Auch wenn er seinen Privatjet verkaufte, bleibt ihm noch die mehr als 100 Meter lange Yacht Symphony, ein 2000 Quadratmeter großes Haus in Paris, eine Insel in der Karibik. Seit er 1996 Château d’Yquem für 211 Millionen Euro aufkaufte, baute der Milliardär zudem ein Weinimperium auf, zu dem Weinberge in Spanien, Kalifornien, Argentinien und Neuseeland gehören. Trotz seiner Rückhaltung ist Arnault immer wieder an der Seite prominenter Politiker zu sehen. So feierte er 2007 die Präsidentschaftswahl von Nicolas Sarkozy im Luxusrestaurant Fouquet’s auf den Champs-Élysées. In Texas weihte er an der Seite von Donald Trump eine Vuitton-Fabrik ein und im Kreml wurde er von Wladimir Putin empfangen. Als Kunstliebhaber schenkte er der Stadt Paris die Louis-Vuitton-Stiftung, die vom Stararchitekten Frank Gehry gebaut wurde. In zweiter Ehe mit der kanadischen Pianistin Hélène Mercier verheiratet, spielt Arnault selbst hervorragend Klavier. Hin und wieder gibt der schmächtige Unternehmer selbst Konzerte – zum Beispiel 2017, als er zusammen mit Frau und Sohn in Moskau vor 2000 Leuten auftrat. Das Herz seiner Frau soll er gewonnen haben, als er ihr die Revolutionsetude von Frédéric Chopin vorspielte. Neben der musikalischen sucht der Milliardär auch die sportliche Herausforderung.