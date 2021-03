Corona : Schulen dürfen doch US-Software nutzen

Trier Trotz Bedenken erlauben Datenschützer des Landes den Einsatz von kommerziellen Programmen wie Teams auch im kommenden Schuljahr. Bildungsministerium begrüßt den Kompromiss.

Noch am Montagabend begründete der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann in einer Online-Veranstaltung der SPD Cochem-Zell, an der auch Schulleiter und Elternvertreter teilnahmen, warum er bei seiner Haltung bleibt, dass Videokonferenzsysteme wie Teams, Zoom oder Google Classroom gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen und daher nicht für Homeschooling benutzt werden sollen. Bis Ende des Jahres war es demnach Schulen, die derzeit noch solche Systeme von US-Unternehmen wie Microsoft nutzten, erlaubt, diese weiter einzusetzen. Ab kommenden Schuljahr sollten dann alle Schulen im Land auf die Lernplattformen des Landes wie BigBlueButton oder Moodle setzen.

Nun rudert der Datenschutzbeauftragte offenbar zurück. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung einen Bericht der Allgemeinen Zeitung wonach das System Teams auch über das Schuljahr hinaus in Schulen benutzt werden kann. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie-Situation haben das Bildungsministerium und der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Rheinland-Pfalz weitere Gespräche über US-amerikanische Videokonferenzsysteme geführt“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Zwar sähen die Datenschutzbeauftragten der Länder US-Software-Produkte wie beispielsweise Microsoft Teams, WebEx oder Zoom kritisch. So sei der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte der Auffassung, dass diese Systeme „in der aktuell vorhandenen Form grundsätzlich nicht datenschutzkonform betrieben werden können“. Die Schulen befänden sich aktuell aber in einer Ausnahmesituation, so die Sprecherin. „Deshalb sind wir der Auffassung, dass der Umstieg auf ein neues System aktuell nicht zwingend umgesetzt werden sollte, da Schulen mit vielen zusätzlichen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert sind.“ Vor diesem Hintergrund habe der Datenschutzbeauftragte zugesichert, dass er die Nutzung von Teams & Co. in Schulen auch im kommenden Schuljahr „unter den bekannten Auflagen“ tolerieren werde. Das Bildungsministerium begrüße diese Entscheidung, so die Sprecherin.