Regionale WIrtschaft : Erste Stornos und hohe Kosten: Firmenchefs in der Region besorgt

Trier Die aktuelle Konjunkturlage ist gut, viele Auftragsbücher sind gefüllt: Doch die Erwartungen sind miserabel, in der Industrie gar so schlecht wie nie. Was jetzt helfen kann.

So schlecht wie aktuell hat der regionale Konjunkturindikator der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) in 20 Jahren noch nie abgeschnitten. Regelrecht abgestürzt ist der Mess-Index aus aktueller Geschäftslage und Geschäftserwartungen im Vergleich zum Frühjahr von 95 auf 67 Punkte. Im langjährigen Durchschnitt liegt er bei satten 120 Punkten. „Wir haben immer gedacht, Corona wäre schlimm, aber das war nur eine Vorspeise zu dem, was wir aktuell erwarten“, warnt Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, bei der Vorstellung der jüngsten Konjunkturumfrage.

Vor allem in der Industrie bezeichnet IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt die Aussichten als „zappenduster. So schlechte Werte bei den Geschäftserwartungen für die kommenden Monate haben wir noch nie gesehen“, sagt er mit Blick auf die gut 300 großen und größeren Industriebetriebe mit insgesamt rund 40.000 Beschäftigten in der Region Trier. Aber auch im Handel gibt es jetzt im Herbst ein neues Allzeittief, an dem Experte Schmitt einiges ablesen kann: „Die Verunsicherung ist überall extrem groß und dies ist größtenteils psychologisch bedingt.“

Ähnliches stellt auch die Trierer Handwerkskammer in ihrem aktuellen Konjunkturbericht fest. „Wir tragen keine rosa Brille mehr“, sagt Geschäftsführer Matthias Schwalbach. „Eine so große Angst, dass wir auf eine Rezession zugehen, hatten die Handwerker noch nie“, sagt er. In der aktuellen Krise aus Krieg, erhöhten Energiepreisen, Inflation und Lieferengpässen überlappten sich die Probleme, so dass alles verschärfter sei als jemals zuvor. „Und dann kommt die Angst dazu: Wie geht es weiter?“

Dabei ist die aktuelle Lage in der regionalen Wirtschaft zwar nicht mehr so rosig wie vor Corona und dem Ukraine-Krieg – aber in vielen Branchen ist die Auftragslage noch gut. So sind im Handwerk noch 84 Prozent der Unternehmer mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden, vor allem im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe. Drei von vier Unternehmen aller Branchen geben eine Auslastung von mehr als 70 Prozent an.

In Industrie, Handel und bei den Dienstleistungen verzeichnen zusammen rund 83 Prozent der Betriebe eine gute bis befriedigende Geschäftslage.

Fast die Hälfte der Unternehmen konnte in den vergangenen Monaten ihre Umsätze sogar steigern. „In der Industrie stehen die Maschinen nicht still, sondern sie sind überdurchschnittlich ausgelastet“, erklärt IHK-Konjunkturexperte Schmitt. Vier von zehn Unternehmen vermeldeten überdurchschnittliche Auftragsbestände.

Und gerade darin sieht IHK-Hauptgeschäftsführer Glockauer die Perspektive für die hiesigen Betriebe. „Die aktuelle Lage ist unsere Chance, wir müssen die richtigen Hebel ansetzen, damit die schlechten Erwartungen sich nicht erfüllen“, sagt er.

Und Handwerkskammer-Geschäftsführer Schwalbach ergänzt: „Bisher hat das Handwerk es geschafft, stabil in der Krise zu stehen. Wichtig ist, dass sich das Phänomen der wachsenden Unsicherheit nicht verstärkt“, sagt er. Denn erste Stornos von Aufträgen deuteten darauf hin, dass die Ängste der Wirtschaft konkret werden könnten. „Die Verbraucher reduzieren ihre Nachfrage, weil auch sie verunsichert sind.“

Das stellt IHK-Ökonom Matthias Schmitt ebenfalls für den Handel fest. „Die Kauflust bei den Leuten schwindet. Da machen sich nun die zehn Prozent Inflation bemerkbar.“ Wichtig sei es deshalb für Verbraucher wie Unternehmen, dass klar werde, wann eine Gas- und Strompreisbremse wirke, damit Unternehmen verlässlich planen könnten und Verbraucher wüssten, mit welchen Kosten sie rechnen müssten. „Die Ängste der Wirtschaft dürfen nicht konkret werden und sich auf Preise und Nachfrage negativ auswirken“, hofft HWK-Wirtschaftexperte Schwalbach.