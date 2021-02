Nikotinprodukte : Tabaksteuer auf E-Zigaretten soll kommen - So viel Geld bringt das dem Staat

Berlin Die Koalition will weniger schädliche Nikotinprodukte deutlich stärker besteuern - Geplant sind mehrstufige Erhöhungen für alle Produkte. Was das bringt und wie viel Geld der Staat damit einnehmen könnte:

Die Bundesregierung will erstmals seit sechs Jahren wieder an der Tabaksteuer drehen. Sie peilt dafür Mehreinnahmen im zweistelligen Milliardenbereich über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Entgegen ihren bisherigen Auskünften will die Bundesregierung nun doch nicht auf den Vorschlag der EU-Kommission zur Besteuerung der E-Zigarette warten, der bis Ende des Jahres erwartet wird. Nun will Bundesfinanzminister Olaf Scholz im nationalen Alleingang E-Zigaretten, in denen nikotinhaltige Flüssigkeiten verdampft werden, in die Tabaksteuer einbeziehen. Außerdem sollen so genannte weniger schädliche Tabakprodukte („Heat not Burn“) wie etwa die Iqos von Philip Morris die Steuerprivilegien verlieren und genauso besteuert werden wie Filterzigaretten.