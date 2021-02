Kostenpflichtiger Inhalt: Mann aus Trier festgenommen : Explosion in Berlin: Bringt der Verfassungsschutz Licht ins Dunkel?

Trier/Berlin Nach der Explosion eines Sprengkörpers in einem Berliner Hinterhof und der Festnahme eines 29-jährigen Tatverdächtigen aus Trier ist auch der Verfassungsschutz in die Ermittlungen einbezogen worden. Die Ermittlungen der Berliner Polizei gegen den Mann dauern an.