Corona : Trotz Virus-Mutationen: Die Grenzen sollen offen bleiben

Trier Die Einstufung Lothringens als Hochrisikoregion hat vorerst keine Auswirkungen für Luxemburg.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will Grenzschließungen auch zu Frankreich vermeiden. „Infektionsschutzbedingte Grenzkontrollen haben erhebliche Auswirkungen auf das alltägliche Zusammenleben in den gemeinsamen Lebensräumen in der Großregion“, sagte vergangene Woche auch die Staatssekretärin Heike Raab. Die Bundespolizei kündigte an, keine stationären Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich zu installieren. Es soll nur stichprobenartige Kontrollen geben. So wie es sie auch schon seit Wochen im Grenzraum zu Luxemburg gibt. Offiziell gelten diese Kontrollen als „verstärkte und intensivierte Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen an den Binnengrenzen zu Luxemburg und Belgien“, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Trier vergangene Woche unserer Zeitung sagte. Ziel dabei sei „die Eindämmung der unerlaubten Migration sowie der grenzüberschreitenden Kriminalität, inklusive Schleusungen“. Allerdings wird bei diesen Kontrollen auch immer wieder einmal die Einhaltung der Corona-Einreisebestimmungen überprüft, dass etwa Personen aus Virusvariantengebieten einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen können. Die Bundespolizei hat angekündigt, im deutsch-französischen Grenzraum diese Testpflicht verschärft zu kontrollieren.