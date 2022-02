Newsblog : Angriff auf die Ukraine: Belarus vor möglichem Kriegseintritt

Liveblog Bundeskanzler Scholz hat in einer Regierungserklärung die Pläne der Bundesregierung vorgestellt. Eine der Reaktionen auf den Ukraine-Konflikt ist eine Aufrüstung der Bundeswehr. Alles Wichtige im Liveblog.

Gebäude in Flammen, Tausende auf der Flucht: Der russische Angriff erschüttert die Ukraine. Die deutsche Politik hat darauf reagiert. Am Sonntag stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Pläne der Regierung vor. Dazu gehört unter anderem eine große Investition von 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) drückte bei der Aussprache im Bundestag eine große Zustimmung zu den vorgestellten Maßnahmen aus.