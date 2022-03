Newsblog : Ukraine-Konflikt: AKW-Beschuss in Ukraine beschäftigt UN-Sicherheitsrat noch am Freitag

Ukraine-Konflikt: AKW-Beschuss in Ukraine beschäftigt UN-Sicherheitsrat noch am Freitag

Ukraine, Enerhodar: Auf diesem Satellitenfoto von Planet Labs PBC ist das Kernkraftwerk Saporischschja in Enerhodar, Ukraine, am 2. September 2019 zu sehen. Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine ist die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk unter Beschuss geraten. Foto: Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC via AP/dpa Foto: dpa/Planet Labs Pbc

Liveblog In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine spitzt sich die Lage um ein Atomkraftwerk zu. Die Sorge ist international groß. Im Land selbst wird es immer schwieriger, sich über unabhängige Quellen zu informieren. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja hat in der Nacht zum Freitag für Alarmstimmung gesorgt. Der britische Premier Boris Johnson spricht von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss von Reaktorblöcken durch russische Panzer. Die Außenminister der EU-Staaten kommen am Nachmittag erneut zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen.