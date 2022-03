Newsblog zum Angriff auf die Ukraine : Ukraine-Konflikt: Das sind Putins Bedingungen für ein Ende des Krieges

Liveblog Auf Kiew rollt ein gewaltiger russischer Militärkonvoi zu, der die ukrainische Hauptstadt womöglich einkesseln soll. Die Ukraine meldet unterdessen Abschüsse russischer Flugzeuge. Nun hat die Nato einen Entschluss über eine Beteiligung an dem Konflikt gefasst.

Russland setzt den Invasionskrieg in der Ukraine nach ersten Gesprächen mit unverminderter Härte fort. In der Nacht zum Dienstag gab es weitere Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw in der Ostukraine. Auf die Hauptstadt Kiew bewegte sich weiter ein Konvoi aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen zu. Mit einer geschätzten Länge von 64 Kilometern ist der Heerwurm länger als bisher angenommen. Die USA planen ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Damit soll das angegriffene Land humanitär, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden.