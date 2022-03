Newsblog : Krieg in der Ukraine: Rettung von Zivilisten aus Mariupol scheitert - Demos in Deutschland

Liveblog Hunderttausende harren in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol aus - bisher scheitern die Rettungsversuche. Derweil fliehen immer mehr Menschen in Nachbarländer. Die UN sprechen von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingslage seit dem 2. Weltkrieg. Alle Entwicklungen im Newsblog.

In Berlin berieten unterdessen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. US-Außenminister Antony Blinken besuchte die Republik Moldau, wo viele Geflüchtete ankommen. In Deutschland demonstrierten Zehntausende. Auch in der Region wurde vielerorts für Frieden in der Ukraine, so auch in Trier, Hermeskeil und Neuerburg. In Moskau - wo der wirtschaftliche Druck weiter steigt - wurden Tausende Kriegsgegner festgenommen.