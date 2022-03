Newsblog : Ukraine-Konflikt: Evakuierung aus Mariupol verschoben, weil Russland sich nicht an Waffenruhe hält?

Ukraine-Konflikt: Evakuierung aus Mariupol verschoben, weil Russland sich nicht an Waffenruhe hält?

Liveblog Am Samstagmorgen hatte Russland eine Waffenruhe für die ukrainischen Städte Mariupol und Wolnowacha angekündigt. Doch nach ukrainischen Angaben halte sich die russische Seite nicht daran. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Evakuierung von Menschen aus der Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischen Angaben verschoben worden. Die „russische Seite halte sich nicht an die Waffenruhe, teilte die Stadt am Samstagmittag im Nachrichtenkanal Telegram mit.

Am Samstagvormittag war zunächst eine mehrstündige Waffenruhe in Kraft getreten. Die Einwohner von Mariupol und Wolnowacha sollten die beiden Städte in der Region Donzek über humanitäre Korridore verlassen können.