Aktuelle Infos : Liveticker zum Ukraine-Krieg: Gespräche stocken - Zivilisten fliehen aus Mariupol

Soldaten stehen in Kiew nach einem Bombenangriff auf einer Straße neben zerstörten Fahrzeugen. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Russland greift weiter Ziele in der Ukraine an. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand kommen nicht voran. Die russischen Streitkräfte zielen nach Kremlangaben auf die Einnahme großer Städte. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind erneut ohne greifbare Ergebnisse unterbrochen worden. Nach ukrainischen Angaben sollen sie an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Erstmals räumte ein ranghoher Beamter aus dem Apparat von Russlands Präsident Wladimir Putin ein, dass der russische Angriff nicht so verläuft wie geplant. Moskau schließt nun auch die Einnahme großer Städte nicht aus. Kurzzeitig Hoffnung gab es für die verzweifelten Menschen in Mariupol: Erste Zivilisten konnten die belagerte Hafenstadt nach ukrainischen Angaben verlassen.