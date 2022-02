Newsblog : Ukraine-Konflikt: Regierungserklärung von Olaf Scholz im Live-Ticker - Swift-Ausschluss Russlands ist beschlossen

Liveblog Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine dauern die Kampfhandlungen an. Die Bundesregierung hat bei der Frage nach Waffenlieferungen eine Kehrtwende vollzogen. Alles Wichtige im Liveblog.

Gebäude in Flammen, Tausende auf der Flucht: Der russische Angriff erschüttert die Ukraine, Präsident Selenskyj ordnete eine allgemeine Mobilmachung an. Am Freitag meldete die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew und schwere Gefechte nordwestlich der Stadt. Die Kampfhandlungen setzten sich am Samstag fort.