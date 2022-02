Newsblog : Russischer Ukraine-Einmarsch laut Pentagon eher langsam - „Mehr Widerstand, als sie erwartet haben“

Ukrainische Soldaten beziehen Stellung vor einer Militäreinrichtung. Laut Pentagon kam die russische Armee durch den Widerstand in der Ukraine langsamer vorwärts als erwartet. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Liveblog Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine dauern die Kampfhandlungen an. Unter anderem in Polen treffen immer mehr Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet ein. Alles Wichtige im Liveblog.

Gebäude in Flammen, Tausende auf der Flucht: Der russische Angriff erschüttert die Ukraine, Präsident Selenskyj ordnete eine allgemeine Mobilmachung an. Am Freitag meldete die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew und schwere Gefechte nordwestlich der Stadt. Die Kampfhandlungen setzten sich am Samstag fort.

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

Russlands Präsident Putin rief zum Sturz der ukrainischen Regierung auf: „Nehmt die Macht in eure Hände“, sagte er in einer Fernsehansprache. Kurz darauf meldet der Kreml, man habe der Ukraine ein Angebot für Friedensverhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk gemacht. Am Samstag warf Russland der ukrainischen Regierung vor, Friedensgespräche abgesagt zu haben. Kiew dementierte diese Aussage.

Am Samstag rangen die EU-Staaten um eine Linie bei den Sanktionen gegen Russland. Umstritten war ein möglicher Ausschluss Russlands aus dem Bankenkommunikationssystem Swift.

Alles Wichtige im Ticker: