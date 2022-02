Newsblog : Russische Bodentruppen dringen in die Ukraine ein – Bundeskanzler Scholz kündigt Regierungserklärung an

Liveblog Russische Truppen haben in der Nacht mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Kriegsrecht ausgerufen. Alles Wichtige im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa, SZ-Redaktion und TV-Redaktion

Russland greift die Ostukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“, sagte Putin in einer Fernsehansprache. „Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind.“ Russland strebe die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine an.

US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung halten. Am Vormittag berät das Sicherheitskabinett der Bundesregierung über die Lage in der Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte härteste Sanktionen an. Franziska Giffey, Berlins regierende Bürgermeisterin, sagte, man müsse sich auch in Deutschland auf Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine einstellen.

Die Situation in der Ostukraine hatte sich die vergangenen Tage zugespitzt:

Lesen Sie auch Service : Ukraine-Konflikt: Alle Infos in unserem Dossier

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

Montag, 21. Februar: Wladimir Putin hat bekannt gegeben, die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. Zudem stellte Putin die Staatlichkeit der Ukraine infrage. Westliche Staatschefs hatten daraufhin entrüstet reagiert.

Wladimir Putin hat bekannt gegeben, die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. Zudem stellte Putin die Staatlichkeit der Ukraine infrage. Westliche Staatschefs hatten daraufhin entrüstet reagiert. Dienstag, 22. Februar: Allen Warnungen des Westens zum Trotz hat der russische Präsident die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen. Die EU-Mitgliedsstaaten berieten über Sanktionen. Bundeskanzler Scholz gab bekannt, dass die Bundesregierung die Zertifizerung der russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2 stoppen werde.

Alles Wichtige im Ticker:

24. Februar 11.01 Uhr: Scholz will in Bundestags-Sondersitzung Regierungserklärung halten

Lesen Sie auch Konflikt : Aus der Ukraine evakuiert - Was zwei Freiwillige aus der Region Trier in den letzten Tagen erlebt haben

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung «zur aktuellen Lage» halten. Das geht aus einem Schreiben von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

24. Februar 11.01 Uhr: Kölner Karnevalsprinz will trotz des Krieges „Freude bereiten“

Der Kölner Karnevalsprinz Sven I. will trotz des Krieges in der Ukraine nicht auf den Karneval verzichten. «Es ist nicht einfach, den Hebel umzulegen bei solchen Ereignissen, aber wir sind es auch den Jecken in dieser Stadt schuldig, ihnen ein wenig Freude zu bereiten. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und der werden wir auf jeden Fall nachkommen», sagte der Karnevalsprinz am Donnerstag bei einem Empfang im Kölner Rathaus.

An Weiberfastnacht beginnt im Rheinland traditionell der Straßenkarneval.

24. Februar 10.59 Uhr: Auch SPD und FDP sagen politischen Aschermittwoch ab

Angesichts der Lage in der Ukraine haben auch SPD und FDP den politischen Aschermittwoch abgesagt. «Jetzt steht die Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden für uns im Vordergrund», teilte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn am Donnerstag mit. FDP-Fraktionschef Martin Hagen teilte bei Twitter ebenfalls eine Absage der Veranstaltung seiner Partei mit.

24. Februar 10.57 Uhr: China vermeidet Kritik an Moskau und kritisiert USA

Nach den russischen Militäraktionen in der Ukraine hat China direkte Kritik an Moskau vermieden und stattdessen die USA und andere westliche Staaten für ihre Waffenlieferungen angegriffen. «Die Ukraine-Frage ist in ihrem historischen Hintergrund komplex», sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying bei einem täglichen Pressebriefing am Donnerstag: «Was wir heute sehen, ist das Zusammenspiel komplexer Faktoren».

Lesen Sie auch Russland : Moskau: Ukrainische Luftabwehr unschädlich gemacht

Den USA und anderen westlichen Staaten warf Hua Chunying vor, durch Waffenlieferungen den Konflikt angeheizt zu haben. «Waffen können niemals alle Probleme lösen. Ich glaube also nicht, dass dies die Zeit für jemanden ist, Öl ins Feuer zu gießen. Stattdessen sollten wir dem Frieden eine Chance geben», so die Sprecherin, die zudem an frühere Militäraktionen der USA erinnerte. «Sie definieren die russische Aktion als Invasion, aber ich frage mich, wenn die USA einseitige Militäraktionen gegen Afghanistan und andere Länder ergriffen haben, welche Worte haben Sie damals verwendet? Waren das Invasionen oder etwas anderes?», fragte Hua Chunying. Diese Militäraktionen hätte viele zivile Opfer zur Folge gehabt.

«Wir hoffen immer noch, dass die betroffenen Parteien nicht die Tür zum Frieden schließen und sich stattdessen in Dialog und Konsultation engagieren», so die Sprecherin zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. China verfolge die Situation genau. «Wir fordern alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät», so die Sprecherin weiter.

24. Februar 10.50 Uhr: Weltcup-Finale der Naturbahnrodler in Moskau kurzfristig abgesagt

Das Weltcup-Finale der Naturbahnrodler in Moskau fällt aus. Die von Donnerstag bis Sonntag geplante Veranstaltung wurde wegen des Russland-Ukraine-Konflikts vom Weltverband Fil am Donnerstag kurzfristig abgesagt. Das geht aus dem Jahres-Rennkalender des Verbandes hervor.

24. Februar 10.48 Uhr: Knauf schließt Werk im Donbass «vorsorglich»

Der Baustoffhersteller Knauf reagiert mit der Schließung seines Werks im Donbass auf die russische Invasion in die Ukraine. Man habe sich am Donnerstagmorgen «rein vorsorglich» dazu entschlossen, die dortige Gipsplattenfabrik «bis auf Weiteres zu schließen» und «die Mitarbeiter nach Hause geschickt», hieß es am Donnerstag vom Unternehmen. Allen Mitarbeitern und ihren Familien gehe es gut. Stand Ende 2021 hatte das Werk laut Knauf 589 Mitarbeiter, unter denen sich keine deutschen Staatsangehörigen befanden.

Die Unternehmensgruppe Knauf mit Sitz im unterfränkischen Iphofen stellt mit rund 40 000 Mitarbeitern Baustoffe und Bausysteme her. Vergangenes Jahr erwirtschaftete sie einen Jahresumsatz von 12,5 Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen weltweit in 90 Ländern tätig.

24. Februar 10.45 Uhr: Ukraine bricht diplomatische Beziehungen zu Russland ab

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

24. Februar 10.36 Uhr: Moskauer Börse verliert die Hälfte an Wert

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag um fast die Hälfte auf 612 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf rund 60 Prozent. Allein am Mittwoch verloren die Aktien des Energieriesen Gazprom gut ein Viertel ihres Werts. Der Handel wurde nach zwischenzeitlicher Unterbrechung wie auch an der Börse in der zweitgrößten Stadt St. Petersburg wieder aufgenommen.

Anleger blicken vor allem auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Die geplanten Schritte werden nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden.

Die russische Notenbank griff unterdessen dem taumelnden Rubel unter die Arme. Nachdem die Landeswährung wegen des Angriffs auf die Ukraine am Morgen auf ein Rekordtief zum US-Dollar gefallen war, kündigte die Zentralbank Interventionen an.

24. Februar 10.29 Uhr: Kölner Oberbürgermeisterin - „Können den Karneval nicht absagen“

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat am Donnerstag zu Beginn des Straßenkarnevals mit einer Schweigeminute der Leidtragenden des russischen Angriffs auf die Ukraine gedacht. «Mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute, aber weder ich noch das Festkomitee können und wollen den Karneval absagen», sagte Reker bei einem Empfang im Rathaus. «Die Kneipen schließen und eine Ausgangssperre verhängen können wir ohnehin nicht, das müsste der Landesgesetzgeber tun. Jeder und jede muss für sich selbst entscheiden, ob er oder sie angesichts dieser Situation feiern möchte.» An Weiberfastnacht beginnt im Rheinland traditionell der Straßenkarneval.

24. Februar 10.23 Uhr: IPC verweist auf Waffenstillstandsresolution

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine mit Blick auf die am 4. März beginnenden Winter-Paralmpics in Peking auf die Olympische Waffenstillstandsresolution verwiesen. «Die Paralympischen Winterspiele fallen unter die Olympische Waffenstillstandsresolution mit dem Titel "Aufbau einer friedlichen und besseren Welt durch Sport und das Olympische Ideal", die von 193 Mitgliedstaaten auf der 76. UN-Generalversammlung einvernehmlich angenommen wurde», teilte das IPC auf Anfrage mit: «Sie fordert die Einhaltung des Olympischen Waffenstillstands sieben Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar 2022, bis sieben Tage nach Ende der Paralympischen Winterspiele am 21. März.»

Ob es sportliche Auswirkungen auf die Spiele gibt, scheint noch unklar. «Das IPC steht im Vorfeld sowohl mit dem ukrainischen als auch dem russischen Paralympischen Komitee im Dialog», erklärte der Weltverband: «Als politisch neutrale Organisation liegt der Fokus des IPC weiterhin eher auf den bevorstehenden Spielen als auf der aktuellen Situation.»

24. Februar 10.05. Uhr: Sicherheitskabinett der Bundesregierung berät über Lage

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird am Donnerstag das Sicherheitskabinett der Bundesregierung beraten. Das Treffen sei für den Vormittag im Kanzleramt geplant, wie die Bundesregierung mitteilte. Das Gremium wird vom Bundeskanzler einberufen, wenn Fragen der inneren oder äußeren Sicherheit zu besprechen sind. Dazu gehören auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sowie Vertreter der Sicherheitsbehörden.

Das Gremium hatte sich erst am Vortag getroffen. Dabei trug auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, zur militärischen Sicherheitslage vor.

24. Februar 10.02 Uhr: Söder - Wegen Ukraine fällt Aschermittwoch der CSU in Passau aus

Wegen der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine fällt der Politische Aschermittwoch der CSU in Passau aus. «Natürlich kann ein Aschermittwoch so nicht stattfinden», sagte CSU-Chef Markus Söder am Donnerstag am Rande seiner Reise zu Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Daher falle die Veranstaltung aus. Söder appellierte an die anderen Parteien, auch auf die Lage in der Ukraine Rücksicht zu nehmen und ihre Aschermittwochveranstaltungen abzusagen.

24. Februar 10.02 Uhr: Lukaschenko - Belarus ist nicht an russischem Militäreinsatz beteiligt

Nach Darstellung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko haben sich seine Soldaten nicht an dem russischen Militäreinsatz im Nachbarland Ukraine beteiligt. «Unsere Truppen beteiligen sich nicht an dieser Operation», sagte er am Donnerstag in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge. Die Lage an der belarussisch-ukrainischen Grenze habe sich dramatisch verändert. Nach Angaben aus Minsk telefonierten Russlands Präsident Wladimir Putin und Lukaschenko am frühen Donnerstagmorgen.

Die beiden engen Verbündeten hatten zuletzt ein gemeinsames großes Manöver in Belarus abgehalten, auch im Süden der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zur Ukraine. Der Kreml sicherte diesbezüglich zu, dass russische Soldaten nach der Übung wieder an ihre Standorte zurückkehren sollten. Am Sonntag kündigte Belarus dann eine Verlängerung der Militärübungen an.

Vor allem im Westen war befürchtet worden, dass Russland möglicherweise auch von Belarus aus einen Einmarsch in die Ukraine plane. Der Kreml hatte das stets dementiert.

24. Februar 10.01 Uhr: Ukraine-Krieg drückt Dax unter 14.000 Punkte

Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Direkt zum Handelsstart fiel die Marke von 14 000 Punkten. «Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa», sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, «trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte».

24. Februar 9.59 Uhr: Radio Köln stoppt Karnevalsmusik

Der Lokalsender Radio Köln hat am Donnerstagmorgen sein Programm geändert und sendet seit 8 Uhr keine Karnevalsmusik mehr. «Wir können nicht über den Krieg berichten und drumherum Karnevalsmusik senden», sagte Chefredakteurin Claudia Schall der Deutschen Presse-Agentur. Am heutigen Donnerstag startet mit «Altweiber» der rheinische Straßenkarneval. Auch Radio Köln hatte nach eigenen Angaben geplant, von 6 Uhr bis Mitternacht Karnevalsmusik zu spielen.

Der Kölner Lokalsender gehört zum Verbund Radio NRW. Dessen Sender haben auch ihr nachrichtliches Programm geändert. Am Vormittag sollte es eine monothematische Sendung zum Angriff auf die Ukraine geben, danach stündliche Updates, so eine Sprecherin. Auch die Comedy-Blöcke wurden bis zunächst 16 Uhr gestrichen.