Newsblog : Russische Bodentruppen dringen in die Ukraine ein – Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa

Foto: dpa/Daniel Naupold

Liveblog Russische Truppen haben in der Nacht mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Kriegsrecht ausgerufen. Die Nato aktiviert die Verteidigungspläne für Osteuropa. Alles Wichtige im Überblick.

Russland greift die Ostukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“, sagte Putin in einer Fernsehansprache. „Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind.“ Russland strebe die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine an.

US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich aktuell in einer Pressekonferenz über die Lage in der Ukraine. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnte unter anderem vor Cyberangriffen. Außerdem hätten die Sicherheitsbehörden ihre Schutzmaßnahmen hochgefahren und man erwarte Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte härteste Sanktionen an.

Auch in der Region wird der Angriff auf die Ukraine verurteilt. So wird in Trier zu einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine am Abend vor der Porta Nigra aufgerufen. Dazu wird Oberbürgermeister Leibe erwartet. Auch Luxemburgs Premierminister Bettel verurteilte Russlands Angriff.

Alles Wichtige im Ticker:

12.47 Uhr: ARD berichtet russische Truppen stünden nahe Kiew

Nach Berichten in der Sondersendung der ARD in Das Erste, sagte Moskau-Korrespondent Demian von Osten, dass russische Truppen nur noch 100 Kilometer von Kiew entfernt seien.

12.37 Uhr: Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz warnt vor Eskalation

(wie) Die rheinland-pfälzische Wirtschaft warnt vor einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine: „Ein militärischer Gegenschlag der NATO würde die Lage in Europa verschlimmern. Daher bleibt es auch aus Sicht der rheinland-pfälzischen Wirtschaft beim Vorrang der diplomatischen Lösung“, sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Er spricht sich für weitere, aber gezielte Sanktionen aus. „Kluges Krisenmanagement zeichnet sich durch zielgerichtete Gegenmaßnahmen statt durch pauschale Embargos aus“, so Tacke.

12.31 Uhr: Klöckner fordert Geschlossenheit des Westens

(wie) Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt: „Präsident Putin hat einen Krieg in Europa begonnen. Scheibchenweise will er seine Macht ausdehnen und verstößt gegen Völkerrecht.“ Putin sei bereit, Menschenleben und deren Freiheit aufs Spiel zu setzen und trete „die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker mit Füßen, wenn er einem souveränen Staat schlicht die Existenz abspricht und einem Volk das Recht auf Staatlichkeit.“ Die europäische Staatengemeinschaft stehe vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. „Das ist nicht nur ein Konflikt, der zwischen zwei großen europäischen Ländern stattfindet. Das ist der große Konflikt auf der Welt: Um Demokratie und gegen Diktatur. Deshalb muss eines klar sein: Geschlossenheit des Westens, keine Parteipolitik und kein Kleinklein.“

Klöckner spricht sich für harte Sanktionen aus: „Eines der schärfsten Instrumente ist der Ausschluss aus dem Swift-System, um Russland von internationalen Finanzmärkten abzuschneiden. Einfrieren der Vermögen russischer Oligarchen im Westen, Einreiseverbote und alles, was Präsident Putin nicht kalt lassen kann, spielt nun eine Rolle.“ Die CDU-Landeschefin sagt weiter: „Wenn wir jetzt nicht entsprechend reagieren und den Belastungstest bestehen, dann wird er immer weitermachen. Putin führt einen Krieg gegen die Demokratie. Frieden in Europa ist nicht mehr selbstverständlich. Wir müssen ihn verteidigen.“

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

12.29 Uhr: Kramp-Karrenbauer: wir haben «historisch versagt»

Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geht hart mit der deutschen Sicherheitspolitik der vergangenen Jahre ins Gericht. «Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben», schrieb Kramp-Karrenbauer am Donnerstag auf Twitter. Nach den Konflikten in Georgien, auf der Krim und im Donbass sei nichts vorbereitet worden, was den russischen Präsidenten Wladimir Putin «wirklich abgeschreckt hätte». Kramp-Karrenbauer: «Wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann.»

12.23 Uhr: Trierer OB Wolfram Leibe verurteilt Angriff Russlands auf die Ukraine

Oberbürgermeister Wolfram Leibe äußert sich auf seiner Facebook-Seite zum Angriff Russlands auf die Ukraine: „Außenpolitik ist gewiss nicht Sache der Kommunen, aber an einem solchen Tag müssen wir als Mitglieder dieses Bündnisses Mayors for Peace auch Klartext reden: Ich verurteile zutiefst die Aggression Russlands. Dies ist ein Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, auf einen souveränen Staat, der sich europäischen Werten und der Demokratie verpflichtet fühlt. Meine Solidarität gilt den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine - für diese fordere ich: Wladimir Putin, stoppen Sie diesen Krieg, stoppen Sie das sinnlose Töten unschuldiger Menschen!“

Vor dem Trierer Rathaus hat die Stadtverwaltung die Fahne „Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden“ gehisst. Mayors for Peace ist ein Zusammenschluss von über 8000 Städten in über 160 Ländern.

12.19 Uhr: Trierer Malteser schicken Hilfstransport in die Ukraine

Ein Hilfstransport der Malteser ist am Donnerstag von Trier nach Ivano-Frankivsk in der Ukraine gestartet. Der ukrainische Spediteur habe drei Feldküchen, sieben Küchen- und Unterkunftszelte sowie 2500 Tonnen medizinisches Hilfsmaterial und Rollstühle geladen, berichtete Maltester-Sprecher Klaus Walraf.

Der Transport sei bereits lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine geplant gewesen. Im Rahmen der freundschaftlichen Verbindung zwischen den Hilfsdiensten der Malteser in beiden Ländern würden seit drei Jahrzehnten Materialien für die soziale und humanitäre Arbeit auf den Weg gebracht.

Deutsche Malteser - vor allem aus der Diözese Trier – pflegten seit 2014 engen Kontakt zu den Maltesern in Ivano-Frankivsk und Lviv im Westen der Ukraine. Dort würden die Projekte für arme und ältere Menschen, Vertriebene und Menschen mit Behinderung koordiniert. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine basiere weitestgehend auf Spenden.

12.08 Uhr: Nato beruft Sondergipfel ein

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten werden am Freitag zu einer Sondersitzung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenkommen. Das teilte die britische Nato-Vertretung am Donnerstag in Brüssel mit. Die Beratungen sollen per Videokonferenz erfolgen.

12.05 Uhr: Sondersitzung des Europaparlaments angekündigt

Das Europaparlament kommt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Darauf verständigten sich die Präsidentin des Parlaments sowie die Vorsitzenden der Fraktionen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Man verurteile den russischen Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste. «Die Ukraine ist eine unabhängige und souveräne Nation und ihre territoriale Integrität ist nicht verhandelbar», hieß es in einer Stellungnahme. Die Invasion stelle eine Bedrohung für die europäische und regionale Stabilität dar. Der Angriff ziele auf das Modell der demokratischen Gesellschaft und dürfe nicht unbeantwortet bleiben.

12.02 Uhr: Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa

Die Nato aktiviert angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verteidigungspläne für Osteuropa. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte bekommt damit weitreichende Befugnisse, um zum Beispiel Truppen anzufordern und zu verlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Bündniskreisen.

In einer Erklärung der 30 Mitgliedstaaten hieß es: «Wir haben beschlossen (...) zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken.» Alle Maßnahmen seien und blieben aber «präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend».

Der Nato-Oberbefehlshaber in Europa hatte angesichts der Spannungen mit Russland bereits in der vergangenen Woche die Bereitschaftszeiten für mehrere Zehntausend Bündnissoldaten drastisch verkürzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Nato-Kreisen müssen Kräfte der schnellen Eingreiftruppe NRF jetzt innerhalb von nur 7 statt innerhalb von 30 Tagen verlegt werden können. Für weitere Truppenteile gilt eine sogenannte «Notice-to-Move»-Frist von 30 statt von 45 Tagen.

Bereits vor einigen Woche hatte der Oberbefehlshaber die «Notice-to-Move»-Frist für die schnellste Eingreiftruppe VJTF erhöht. Dies bedeutet, dass die zugehörigen Soldaten derzeit innerhalb von höchstens fünf Tagen bereit für eine Verlegung in ein Krisengebiet sein müssen. Die VJTF wäre die erste Truppe, die an die Ostflanke verlegt werden würde.

24. Februar 11.58 Uhr: Lukaschenko bietet Minsk für Friedensgespräche an

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat die belarussische Hauptstadt Minsk als Ort für Friedengespräche zwischen der Ukraine und Russland angeboten. «Es ist möglich und ziemlich realistisch, diesen Konflikt zu stoppen, alle Fragen zu lösen», sagte Lukaschenko am Donnerstag der Staatsagentur Belta zufolge. «Vielleicht hören sie mir zu.»

Zugleich betonte der enge Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin dessen Forderungen an die Nato und die Ukraine als Bedingung für Gespräche. Russland werde sich nur an den Verhandlungstisch setzen, wenn die strittigen Fragen vorab geklärt seien, sagte Lukaschenko. Er nannte die Demilitarisierung der Ukraine, einen Verzicht der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der Nato und ein Ende der Angriffe auf die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. «Vielleicht kommen auch noch andere Fragen auf», sagte Lukaschenko.

Für Belarus, das im Süden an die Ukraine grenzt, bestehe keine Gefahr, sagte der Machthaber. Zugleich sagte er, Putin habe ihm russischen Beistand im Falle eines Angriffs auf sein Land versichert. Zudem habe er mit dem Kremlchef über zusätzliche Waffen «zur Stärkung» der Westgrenze in Richtung Europa gesprochen.

Lukaschenko will «in naher Zukunft» entscheiden, ob er die ostukrainischen Separatistengebiete nach dem Vorbild Russlands als unabhängig anerkennt. Das belarussische Verteidigungsministerium teilte mit, dass ein Teil des Luftraums geschlossen worden sei. Auch die Ex-Sowjetrepublik Moldau, die im Osten an die Ukraine grenzt, schloss ihren Luftraum.