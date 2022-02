Newsblog : Angriff auf die Ukraine: Stadt Trier sagt Aufnahme von Flüchtlingen zu

Ukraine, Armjansk: Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitete Bild zeigt ein gepanzertes Fahrzeug, das durch die Stadt im nördlichen Teil der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim fährt. Foto: dpa/Sergei Malgavko

Liveblog Russische Truppen haben in der Nacht mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen. Die Nato aktiviert die Verteidigungspläne für Osteuropa. Unterdessen hat die Stadt Trier zugesagt, Ukraine-Flüchtlinge aufzunehmen. Alles Wichtige im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa, SZ-Redaktion und TV-Redaktion

Russland greift die Ostukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich in einer Pressekonferenz über die Lage in der Ukraine. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnte unter anderem vor Cyberangriffen. Außerdem hätten die Sicherheitsbehörden ihre Schutzmaßnahmen hochgefahren und man erwarte Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte härteste Sanktionen an.

Auch in der Region wird der Angriff auf die Ukraine verurteilt. So wird in Trier zu einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine am Abend vor der Porta Nigra aufgerufen. Dazu wird Oberbürgermeister Leibe erwartet. Auch Luxemburgs Premierminister Bettel verurteilte Russlands Angriff.

Alles Wichtige im Ticker: