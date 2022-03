Newsblog : Russland setzt Verhandlungen mit Ukraine am Nachmittag an

Russland setzt Verhandlungen mit Ukraine am Nachmittag an -

Liveblog Eine Woche nach der Invasion in die Ukraine verstärkt Russland die Luftangriffe. Für den Nachmittag sind von russischer Seite weitere Verhandlungen angesetzt. Die Ukraine bereitet dagegen Reparationsforderungen vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach weiteren Angriffen auf Städte in der Ukraine in der Nacht hat Russland für den Nachmittag weitere Verhandlungen anberaumt. Diese sollen in Belarus stattfinden. Derweil gehen die Kämpfe weiter.