Newsblog : Ukraine-Konflikt: Große Fluchtbewegung nach Westen - Ukraines Präsident fordert EU-Beitritt seines Landes

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Aufnahme der Ukraine in die EU gefordert. Foto: dpa/Uncredited

Liveblog Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine dauern die Kampfhandlungen an. Unter anderem in Polen treffen immer mehr Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet ein. Alles Wichtige im Liveblog.

Gebäude in Flammen, Tausende auf der Flucht: Der russische Angriff erschüttert die Ukraine, Präsident Selenskyj ordnet eine allgemeine Mobilmachung an. An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew und schwere Gefechte nordwestlich der Stadt. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, wie die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitteilte.

Später ruft Russlands Präsident Putin zum Sturz der ukrainischen Regierung auf: „Nehmt die Macht in eure Hände“, sagte er in einer Fernsehansprache. Kurz darauf meldet der Kreml, man habe der Ukraine ein Angebot für Friedensverhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk gemacht. Die ukrainische Regierung hat dagegen die polnische Hauptstadt Warschau als Ort für Friedensverhandlungen vorgeschlagen.

Am Freitagabend verabschieden die EU-Außenminister Sanktionen gegen Präsident Putin und den russischen Außenminister Lawrow. Diese sollen umgehend in Kraft treten. Derweil herrscht Uneinigkeit darüber, ob die beschlossenen Sanktionen gegen Russland wirksam sind. So sagte Bundesaußenministerin Baerbock, die Sanktionen würden Russland ruinieren. Ifo-Chef Clemens Fuest dagegen schätzt, dass die Sanktionen Russland kaum beeindrucken würden.

Alles Wichtige im Ticker: