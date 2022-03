Newsblog : Ukraine-Konflikt: Kämpfe in Charkiw und Cherson - Die Nacht im Überblick

Ukraine-Konflikt: Kämpfe in Charkiw und Cherson - Die Nacht im Überblick

Liveblog In der Ukraine wird weiter gekämpft, der Westen schärft sein Vorgehen gegen den russischen Angriffskrieg. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kiew (dpa) - Die Nacht in der Ukraine verlief relativ ruhig - aber aus mehreren Städten wurden Kämpfe und Angriffe gemeldet. US-Präsident Joe Biden kündigte die Schließung des amerikanischen Luftraums für russische Fugzeuge an und beschwor einen harten Kurs gegen Russlands Aggression in der Ukraine und Präsident Wladimir Putin.