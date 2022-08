Live-Ticker : Ukraine-Krieg: 42 Länder fordern Abzug russischer Truppen aus AKW - Weitere Getreideschiffe auf dem Weg

Ein russischer Militärkonvoi ist am 01.05.2022 auf der Straße zum Kernkraftwerk Saporischschja, in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine zu sehen. Das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist trotz des Beschusses vor wenigen Tagen weiter in Betrieb. Foto: AP/Vadim Belikov

Liveblog 42 Staaten und die EU fordern den Abzug russischer Truppen vom AKW in Saporischschja. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert derweil Russen auf, gegen den Krieg zu protestieren. Die aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker.

Die Ukraine kann im Streit um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja auf die breite Unterstützung westlicher Staaten zählen. 42 Länder und die EU veröffentlichten in Wien eine Erklärung, in der sie den sofortigen Abzug der russischen Truppen von dem Kraftwerk und eine Rückgabe der Kontrolle an die Ukraine forderten.

In der Stadt Enerhodar, die direkt an dem AKW liegt, schlugen wieder Artilleriegeschosse ein. Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, Europas größtes Kernkraftwerk zu beschießen und damit eine atomare Katastrophe heraufzubeschwören.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Unterstützung : Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Bevölkerung Russlands auf, ihre Stimme zur Unterstützung der Ukraine zu erheben. „Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt“, sagte er in seiner Videoansprache am Sonntag. Russland hat die Ukraine am 24. Februar angegriffen und führt den Krieg immer weiter. Aussichten auf eine Verhandlungslösung gibt es derzeit nicht. Die Ukraine wehrt sich den 173. Tag gegen die Invasion.