Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Armee in Donezk weiter unter Druck - Sorge um Atomkraftwerk

Der ukrainische Soldat Igor Ryazantsev vom Regiment Dnipro-1 hält während einer Phase relativer Ruhe in der Nähe von Slowjansk in der Region Donezk in der Ostukraine Wache vor seinem Zelt. Die Mitglieder der Einheit glauben, dass ein russischer Vormarsch mit dem Ziel der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt bevorstehen könnte. Foto: dpa/David Goldman

Liveblog Russland setzt die ukrainische Armee in Donezk zunehmend unter Druck. Gegenseitige Vorwürfe nach dem Beschuss eines AKW-Geländes schüren Sorge vor einer nuklearen Katastrophe. Die aktuellen Entwicklungen.

Wegen der Vorfälle an Europas größtem Atomkraftwerk drängt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darauf, Zugang zu der Anlage zu bekommen, die von russischen Kräften besetzt ist. Auch der vorherige Angriff am Freitag „unterstreicht die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstag.