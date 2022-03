Aktuelle Infos : Newsblog zum Ukraine-Krieg: Baerbock geht von Millionen weiteren Kriegsflüchtlingen in EU aus

Liveblog Mit jedem Tag Krieg in der Ukraine fliehen mehr Menschen nach Westen. Außenministerin Baerbock wagt eine Prognose. Die Kritik am Management der Bundesregierung wächst. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Die Ukraine hat ein Ultimatum des russischen Militärs zur Aufgabe der seit Wochen belagerten Hafenstadt Mariupol abgelehnt. Es gab zunächst keine Angaben zur weiteren Vorgehensweise russischer Truppen gegen die stark zerstörte Stadt, in der einige hunderttausend Zivilisten eingeschlossen sind. «Was in Mariupol passiert, ist ein massives Kriegsverbrechen», sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel. Es werde alles zerstört, alles bombardiert und wahllos getötet.