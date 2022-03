Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: Debatte über Raketenschutzschild für Deutschland

Ein ukrainischer Soldat inspiziert einen zerstörten russischen Schützenpanzer nach einem Gefecht in Charkiw. Nach Angaben des russischen Generalstabs sind in der Ukraine 1351 russische Soldaten getötet worden. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Angesichts der veränderten Bedrohungslage in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beginnen Diskussionen um einen Raketenschutzschild für Deutschland. Alle Entwicklungen im Liveticker.

US-Präsident Joe Biden hat wegen des Ukraine-Kriegs die Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin offen in Frage gestellt. «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben», sagte Biden am Samstag in einer Rede in Polen. Kurz zuvor hatten russische Raketen die westukrainische Stadt Lwiw getroffen - nur etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.