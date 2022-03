Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: Frankreich will mit Türkei und Griechenland Evakuierungsaktion aus Mariupol starten

Ein ukrainischer Soldat inspiziert einen zerstörten russischen Schützenpanzer nach einem Gefecht in Charkiw. Nach Angaben des russischen Generalstabs sind in der Ukraine 1351 russische Soldaten getötet worden. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Ein Lichtblick für die Menschen in der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol: Frankreich will zusammen mit der Türkei und Griechenland eine Evakuierungsaktion starten. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Frankreich will mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion in Gang setzen, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu retten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel an.