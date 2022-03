Aktuelle Infos : Ukraine-Krieg: Fast 175.000 Flüchtlinge in Deutschland - Kiew spricht von mehr als 100 getöteten Kindern

Liveblog Die heftigen Kämpfe in der Ukraine nehmen kein Ende, genau wie der Strom der Flüchtenden, die nach Westen kommen. Derweil gehen die diplomatischen Bemühungen weiter und die Nato plant ihre nächsten Schritte. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mit einem überraschenden Solidaritätsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben drei Regierungschefs osteuropäischer EU-Länder der Ukraine im Kampf gegen Russland Unterstützung versichert. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien wollten sich am Dienstagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal treffen. Die ukrainische Hauptstadt wird seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar immer wieder beschossen. Unterdessen teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit, die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten würden am 24. März zu einem Sondergipfel zusammenkommen. In Russland wurde eine TV-Mitarbeiterin nach ihrem Protest im Staatsfernsehen gegen den russischen Angriffskrieg zu 30.000 Rubel (226 Euro) Ordnungsstrafe verurteilt.