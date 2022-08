Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Erstes Getreideschiff aus der Ukraine in Türkei eingetroffen

Ukraine-Krieg: Erstes Getreideschiff aus der Ukraine in Türkei eingetroffen

Liveblog Die Welt verfolgt mit Spannung die Fahrt des ersten Getreidefrachters aus der Ukraine seit Kriegsbeginn. Russland fordert zugleich, dass andere Teile des Verhandlungspakets eingehalten werden. Die aktuellen Entwicklungen.

Das erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachtschiff seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist zur Inspektion in der Türkei eingetroffen. Der Frachter „Razoni“ sei mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine am Schwarzmeer-Eingang der durch Istanbul verlaufenden Meerenge Bosporus angekommen und habe an der zugewiesenen Stelle geankert, teilte das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mit.