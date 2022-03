Aktuelle Infos : Newsblog zum Ukraine-Krieg: Kämpfe gehen unerbittlich weiter - Das ist die aktuelle Lage

Liveblog Die Kämpfe in der Ukraine gehen unerbittlich weiter. In Mariupol ist eine Kunstschule angegriffen worden. Unter den Trümmen befinden sich laut Behörden noch viele Menschen. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine sind auch in der Nacht fortgesetzt worden.