Aktuelle Infos : Newsticker zum Ukraine-Krieg: Kiew: Biden setzt Zeichen an Nato-Ostflanke - Moskau verstärkt Truppen

Ein ukrainischer Soldat inspiziert einen zerstörten russischen Schützenpanzer nach einem Gefecht in Charkiw. Nach Angaben des russischen Generalstabs sind in der Ukraine 1351 russische Soldaten getötet worden. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Liveblog Für den US-Präsidenten ist die Ukraine Schauplatz eines globalen Wettbewerbs zwischen Demokratien und Autokratien. Der russische Außenminister beschuldigt den Westen, mit den Sanktionen einen „hybriden, totalen Krieg“ angezettelt zu haben. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

US-Präsident Joe Biden hat am 30. Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das östliche Nato-Mitglied Polen besucht. Nur 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt traf sich Biden am Freitag in der Stadt Rzeszow zunächst mit in Polen stationierten US-Soldaten.

Der US-Präsident sagte, in dem Konflikt gehe es um mehr, als den Menschen in der Ukraine zu helfen und die «Massaker» zu stoppen. Es gehe auch um die Freiheit der Kinder und Enkel der amerikanischen Soldaten. In den vergangenen zehn Jahren seien mehr Demokratien auf der Welt verloren gegangen, als neu gegründet worden seien. Die Frage sei, ob sich im globalen Wettbewerb Demokratien oder Autokratien durchsetzten.

Foto: dpa/Uncredited Infos Daten und Fakten zum Ukraine-Konflikt

Russland kündigte als Reaktion auf den Nato-Aufmarsch an der Ostflanke an, seine Truppen an der Westgrenze aufzustocken. Die Nato hatte wegen des Kriegs ihre Verteidigungspläne aktiviert und an der Ostflanke 40.000 Soldaten dem direkten Kommando des Bündnisses unterstellt. Moskau warf dem Westen vor, mit den Sanktionen Krieg gegen Russland zu führen. „Heute haben sie uns einen echten hybriden Krieg erklärt, den totalen Krieg“, sagte Außenminister Sergej Lawrow.

Alles Wichtige im Ticker: