Newsticker : Kriegsverbrechen der russischen Armee im Ukraine-Krieg: Schockierende Entdeckungen in Ortschaft Butscha

Foto: dpa/Vadim Ghirda

Liveblog Die Kämpfe in der Ukraine dauern an. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus der Nähe von Kiew gibt es schockierende Bilder, die Kriegsverbrechen vermuten lassen. Mehr zur Lage rund um den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und TV-Redaktion

Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation mit unverminderter Härte weiter. Die russische Armee hat ihre Prioritäten inzwischen allerdings verändert. Aus der Umgebung von Kiew haben sich die Truppen zurückgezogen. In anderen Landesteilen setzten die russischen Truppen ihre Angriffe fort. Ziel war auch die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer.

Die Hinweise auf Kriegsverbrechen werden nach dem Rückzug immer drastischer. In der wochenlang heftig umkämpften Vorstadt Butscha im Nordwesten Kiews wurden zahlreiche Leichen entdeckt. Nach ukrainischen Angaben lagen Dutzende Tote auf den Straßen. In einem Massengrab wurden etwa 280 Todesopfer bestattet, die während der Angriffe nicht beigesetzt werden konnten. Die Entdeckungen lösten international Entsetzen aus.

Alles Wichtige im Ticker: