Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Lage um AKW Saporischschja bleibt angespannt

Charkiw: Ein Bewohner geht über die Trümmer eines eingestürzten Wohnhauses nach einem russischen Luftangriff auf das Wohngebiet. Foto: dpa/Daniel Ceng Shou-Yi

Liveblog Im Osten der Ukraine halten schwere Kämpfe an, Präsident Wolodymyr Selenskyj macht seinen Landsleuten Mut. Das AKW in Saporischschja wurde am Sonntag erneut beschossen. Die aktuellen Entwicklungen.

Während die ukrainische Armee im östlichen Gebiet Donezk weiter unter Druck bleibt, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Waffenlieferungen durch Partner angedeutet. Landesweit gab es am Abend Luftalarm, aus mehreren Regionen wurden Explosionen gemeldet. Angespannt bleibt die Lage auch um das Atomkraftwerk Saporischschja. Am Sonntag wurde es erneut beschossen. Kiew und Moskau beschuldigten sich gegenseitig dafür.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International versucht nach einem umstrittenen Bericht über die Kriegsführung der ukrainischen Armee, sich von der russischen Propaganda zu distanzieren. Derweil suchen internationale Stars nach ihrer politischen Position.

Alle wichtigen Infos hier im Live-Ticker.