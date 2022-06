Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Luxemburgs Ministerpräsident Bettel warnt vor Zusammenrücken von Russland und China

Nach Ansicht von Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel, hier am Rande des EU-Gipfels zum Ukraine Konflikt, darf sich die NATO von Russland nicht erpressen lassen. Foto: dpa/John Thys

Liveblog Einmal mehr bleibt unklar, ob Spanien deutsche Panzer an die Ukraine liefern will. Die beiden Kriegsparteien haben inzwischen mehrere hundert Kriegsgefangene ausgetauscht. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Der bisherige Druck auf Russland reicht nicht, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj. Unterdessen sieht Kremlchef Putin seinen Krieg im Plan - obwohl Experten hohe Verlusten vermuten.

Die Nachrichten im Ticker: