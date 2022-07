Osteuropa : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Russische Armee nimmt Gebiet Donezk in den Blick

9. Juli: Teile einer Rakete sind auf ein Wohngebiet in Konstantinovka in der Ost-Ukraine gefallen. Foto: AP/Nariman El-Mofty

Liveblog Die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor und nimmt nach der Einnahme des Gebiets Luhansk zunehmend die Region Donezk ins Visier. Die aktuellen Meldungen zum Ukraine-Krieg im Live-Ticker:

Die Besatzer führten Angriffe von der kürzlich eingenommenen Stadt Lyssytschansk aus in Richtung Westen, sagte der ukrainische Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, am Samstag. «Wir geben uns Mühe, die bewaffneten Gruppierungen der Russen auf ganzer Linie aufzuhalten.» Allerdings greifen diese Hajdaj zufolge von mehreren Seiten an und versuchen, tief in das benachbarte Gebiet vorzudringen. Von unabhängiger Seite lassen sich die Berichte aus den Kampfgebieten kaum überprüfen.